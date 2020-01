L'incidente è accaduto ieri sera nei pressi del bivio per Senise

Due auto non riescono ad evitare un cinghiale e lo investono. E' accaduto ieri sera sulla Statale Sinnica nei pressi del bivio per Senise. Ad essere coinvolte due auto che provenivano dagli opposti sensi di marcia ed improvvisamente hanno visto davanti al loro mezzo un grosso cinghiale attraversare la strada e non hanno fatto in tempo ad evitarlo.

Fortunatamente per gli occupanti dei mezzi soltanto tanto spavento ma nessun danno fisico. L'animale nel violento impatto è morto. Le automobili invece hanno subito seri danni alle carrozzerie.

Per la rimozione di entrambe è stato necessario l'intervento del carroattrezzi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Senise che hanno provveduto a rallentare il traffico.