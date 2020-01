Ha perso il controllo dell'auto ed ha invaso la corsia opposta sfondando il guardrail

Brutto incidente stradale questo pomeriggio poco dopo le ore 16.00 sulla strada Provinciale 3 al Km 31, in direzione Matera. Alla guida di una Peugeot 307 un settantenne, che per cause in fase di accertamento ha perso il controllo dell'auto ed ha invaso la corsia opposta sfondando il guardrail, facendo un volo di oltre tre metri all'interno di un canale a ridosso della strada.

Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri forestali di Montescaglioso e i Vigili del Fuoco che hanno effettuato le operazioni di recupero. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Matera. Il traffico ha subito dei rallentamenti.