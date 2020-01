Policoro, spari nella notte contro uno studio notarile

Ignoti hanno esploso cinque colpi di pistola contro l'edificio dello studio

Paura nella notte a Policoro per un atto intimidatorio ai danni dello studio notarile del notaio Massimo Plasmati, ubicato in pieno centro cittadino in via Sant’Uberto.

Verso le ore 2.00 ignoti sarebbero arrivati a bordo di un auto ed hanno sparato cinque colpi di pistola che hanno raggiunto il portone, la targa all'ingresso dello studio e due finestre dell’edificio. Al lmomento pare che nessuno abbia visto nulla, tranne il rumore dei colpi esplosi.

Un atto intimidatorio che preoccupa ancora una volta i cittadini di Policoro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per avviare le indagini.

Foto: Jonicatv