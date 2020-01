L'auto era parcheggiata davanti l'abitazione della proprietaria, una insegnante in pensione

A Policoro la notte scorsa una Fiat 500 è stata avvolta dalle fiamme. L'episodio è accaduto in via Belvedere verso la mezzanotte. L'auto, che ha preso fuoco solo nella parte posteriore destra, era parcheggiata davanti l'abitazione della proprietaria, una insegnante in pensione che non si è accorta subito della cosa.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l'accaduto. Dalle prime notizie avute, pare che possa trattarsi di un atto vandalico, riconducibile ad una ragazzata. Ricordiamo che l'episodio è avvenuto a ventiquattr’ore dai colpi di pistola esplosi contro un noto studio notarile in centro città.