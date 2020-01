Policoro, colpi di pistola a studio notarile. Interviene il sindaco Mascia

"Riconosciamo l’impegno profuso quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica"

Il primo cittadino di Policoro, Enrico Mascia per conto dell’Amministrazione Comunale interviene sul grave atto intimidatorio registrato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio ai danni di uno studio notarile, preso di mira da malviventi con cinque colpi di pistola. "Avuta notizia del vile atto intimidatorio perpetrato nei confronti del notaio Massimo Plasmati, nella giornata di domenica 26 gennaio ho voluto esprimergli personalmente la solidarietà e vicinanza dell’Amministrazione.

Non ci sfugge che questo inaccettabile gesto di intimidazione e prevaricazione appare ancora più grave e inquietante in considerazione della natura di pubblico ufficiale del professionista in parola. Riconosciamo l’impegno profuso quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio e confidiamo, sentito per le vie brevi S.E.

Il Prefetto, che alla luce degli ultimi episodi, sia implementata l’azione di prevenzione e repressione di tali atti criminosi. L’amministrazione in persona del Sindaco, come ha già fatto nel recente passato, ha altresì ricevuto nella medesima interlocuzione assicurazioni da parte del sig. Prefetto circa la convocazione, con ogni consentita urgenza, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica".