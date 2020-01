Tentativo di truffa a danno di una nonnina: arrestati due uomini

Send by email

L'episodio è accaduto a Matera arrestati due uomini napoletani

Due uomini, di 42 e 38 anni di Napoli, sono agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso in truffa aggravata ai danni di una donna di 86 anni, che vive a Matera. Uno dei due telefonando alla donna ha finto di essere un suo nipote che annunciava l’arrivo di un corriere che avrebbe consegnato un computer costato duemila euro.

La donna ha ricevuto la visita di un finto corriere che le ha consegnato il pacco ma, visto che la donna non aveva che 150 euro, si è fatto dare «diversi monili in oro di valore superiore alla differenza». Nel pacco, ovviamente non c’era alcun computer ma due confezioni di riso: le indagini della Polizia hanno portato "alla costruzione di un corposa piattaforma indiziaria» a carico dei due uomini, attraverso l’analisi del traffico telefonico, dei transiti delle auto e di riscontri tecnici della Polizia scientifica.

L’arresto dei due uomini è stato disposto dal Gip di Matera, Angelo Onorati, su richiesta del Pubblico Ministero, Annafranca Ventricelli.

Silvia Silvestri