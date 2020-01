I due ragazzi di 18 e 20 anni sono già noti alle forze dell’ordine per degli episodi analoghi in passato

Per l’incendio della Fiat 500 avvenuto a Policoro, in via Belvedere, la notte tra domenica e lunedì, le indagini dei Carabinieri hanno portato alla denuncia di due ragazzi, di 18 e 20 anni del posto, già noti alle forze dell’ordine per degli episodi analoghi in passato.

I due sarebbero stati individuati grazie ad alcuni filmati di un impianto di videosorveglianza privato della zona che aveva ripreso la scena. I due sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria materana.