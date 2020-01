Droga: hascisc e marijuana, arrestato 25enne del Mali

Send by email

Trovato in possesso di circa 20 grammi di hascisc e di tre grammi di marijuana a Montalbano Jonico

Un'operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti è stata condotta nella mattinata di mercoledì 29 gennaio dai Carabinieri della Stazione di Montalbano Jonico che hanno controllato un giovane di origini maliane, perquisendo l'abitazione condivisa con altri tre soggetti, alla ricerca di sostanze illecite.

Proprio all'interno della sua camera da letto i militari hanno rinvenuto ben occultate 18 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 20 gr. e una bustina con circa tre grammi di marijuana. La sostanza era già confezionata e pronta per la vendita, destinata molto probabilmente al mercato locale, in particolare a ragazzi del luogo. Rinvenuti anche una piccola somma di denaro in banconote di vario taglio, riconducibile all'attività di spaccio.

Sia la droga che il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane, di 25 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria materana.