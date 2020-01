L’episodio è avvenuto sulla strada che da Senise conduce a Noepoli

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito nell’incidente che ha visto coinvolti un furgone postale e un cinghiale. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi sulla strada che da Senise porta a Noepoli. L’animale ha improvvisamente attraversato la strada quando è stato falciato dal mezzo.

Nell’impatto la vettura ha riportato alcuni danni al paraurti, per il cinghiale invece non c’è stato nulla da fare. Tanto spavento invece per il conducente, che se l’è vista in ogni caso brutta. Purtroppo ancora una volta bisogna segnalare l'ennesimo incidente con “protagonisti” i cinghiali che ormai terrorizzano gli automobilisti in viaggio.