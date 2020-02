Controlli dei Carabinieri sulla SS106. Oltre 100 persone controllate

Segnalata una persona per una dose di hashish destinata all'uso personale

Sono stati circa venti i Carabinieri della Compagnia di Policoro che, con l'ausilio delle unità cinofile di Tito, hanno presidiato il territorio, eseguendo un "posto di blocco" sulla SS 106 Jonica in direzione Reggio Calabria. Le operazioni, andate avanti per tutto il pomeriggio di ieri, hanno avuto come obiettivo primario quello della prevenzione di reati contro la persona ed il patrimonio, la ricerca di armi e droga, e più in generale il contrasto di fenomeni di criminalità comune.

Sessanta i veicoli controllati ed oltre centodieci le persone identificate, alcune delle quali sottoposte a perquisizione veicolare e personale. Proprio nel corso di una perquisizione, il cane GNOM ha fiutato la presenza di sostanza stupefacente che veniva immediatamente recuperata dai Carabinieri.

Si tratta di una dose di hashish, sottoposta a sequestro, e destinata all'uso personale. Pertanto, il possessore è stato segnalato alla Prefettura di Matera quale assuntore e, contestualmente, gli è stata ritirata la patente di guida.