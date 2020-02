Evade più volte dai domiciliari. Arrestato 53enne

Send by email

Sorpreso più volte dai Carabinieri fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Stazione di Bernalda hanno arrestato un 53enne del posto, attualmente ristretto ai domiciliari e già noto alle forze dell'ordine.

I Carabinieri hanno infatti dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, poiché l'uomo, mentre stava scontando la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Bernalda per essersi reso responsabile in passato di numerosi reati in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio, è stato sorpreso più volte dai Carabinieri della locale Stazione,

fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo, in violazione delle prescrizioni imposte dalla legge, commettendo pertanto il reato di evasione. Il 53enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ove dovrà scontare un anno e mezzo di reclusione.