Coppia priva di sensi salvata in casa dai Vigili del Fuoco

Ad Avigliano pronto intervento dei Vigili del Fuoco per salvare la coppia

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti in via Verrastro ad Avigliano, per mettere in salvo una coppia priva di sensi nella propria abitazione.

I Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente con una autopompa, giunti sul posto hanno aperto la porta di ingresso permettendo al personale sanitario di prestare soccorso. All’interno una coppia priva di sensi, durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno effettuato verifiche all’interno dei locali per individuare eventuali cause del malore. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il personale sanitario del 118.