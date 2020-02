Il forte vento causa danni a Vietri, Policoro e Matera

A Vietri di Potenza è caduto un albero su un’autovettura parcheggiata nei pressi di un Hotel

I Vigili del fuoco nelle ultime ventiquattro ore hanno effettuato numerosi interventi a causa del vento forte. Con diverse squadre che hanno eliminato il pericolo imminente e ripristinato in alcuni casi la circolazione stradale, diverse le casistiche: alberi divelti, rami spezzati, distacco di intonaco da cornicioni di fabbricati, coperture in lamiere e cartelli stradali divelti.

Da segnalare a Policoro la caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica in strada all'incrocio tra via Tristano e via Umbria, che fortunatamente non ha causato danni a cose o persone. Altri interventi dei Vigili del fuoco sono stati effettuati nei pressi di un Hotel a Vietri di Potenza, per la caduta di un albero su un'autovettura parcheggiata e fortunatamente durante l'accaduto nell'abitacolo non vi era nessuno. La squadra intervenuta con una autopompa e cinque uomini, con l'ausilio di motoseghe, ha rimosso l'albero per consentire il recupero dell'autovettura.

Sul posto i Carabinieri Forestali della locale stazione di Vietri. Altri episodi si registrano a Pomarico, dove un albero di circa otto metri è caduto sulla strada provinciale che collega il centro abitato con la strada statale 7, in contrada Aldo Moro. A Matera infine, parte di un tetto che si è staccato da un terrazzo è volato in strada in via Parini.

Cla Sol