La Basilicata è tra le regioni maggiormente colpite dall'influenza

Ci si avvicina al picco epidemico stagionale dell'influenza: il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 795.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 4.266.000 casi in Italia.

E' questo l'ultimo aggiornamento del bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità. Val D'Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata le regioni maggiormente colpite.