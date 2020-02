Carabiniere ferito da ladri d'appartamento. Colluttazione poi la fuga

Tre ladri hanno cercato di allontanarsi, nel portone del palazzo è nata una colluttazione

Stavano tentando di entrare in un appartamento in viale Dante a Potenza quando, all?arrivo dei Carabinieri chiamati da alcuni inquilini, i tre ladri hanno cercato di allontanarsi. Nel portone è nata una colluttazione, in seguito alla quale uno dei militari è rimasto ferito per fortuna in modo non grave. E? stato ricoverato nell?ospedale San Carlo. I ladri si sono allontanati a piedi.

Probabilmente nella zona vi era qualche complice ad attenderli. Posti di blocco sono stati istituiti lungo le principali strade di accesso alla città per tentare di bloccare i malavitosi. Facendo riferimento a quanto accaduto, il Presidente della Provincia, Rocco Guarino, augurando anche a nome dell?intero Consiglio Provinciale pronta guarigione al carabiniere rimasto ferito, ha voluto esprimere grande solidarietà alle forze impegnate nella dura battaglia di tenuta dell?ordine.

?L?episodio di oggi, ? afferma Guarino ? conferma quanto importante sia l?azione di prevenzione messa in atto nelle nostre comunità per salvaguardarci da infiltrazioni criminali dando sicurezza ai cittadini e garantendo una sempre migliore qualità della vita?.