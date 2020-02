Maltempo, il vento forte sta creando disagi in regione

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Disagi a Terranova del Pollino, Avigliano, Melfi, Tolve e Rotondella

Continuano i disagi dovuti al vento forte, dalle prime ore di questa mattina, con i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, che stanno intervenendo in tutta la provincia di Potenza per la caduta di alberi, rimozione ostacoli su sede stradale e per coperture di fabbricati divelti.

I comuni maggiormente interessati sono: Avigliano, Melfi, Tolve, Rotondella e Terranova del Pollino, proprio in quest?ultimo comune in pieno centro abitato è stato divelto dal forte vento la copertura di un fabbricato non abitato.

I Vigili del fuoco, sono intervenuti con una autopompa e cinque uomini, ed una autovettura con Funzionario per la verifica tecnica, sul posto anche l?ufficio tecnico del comune di Terranova.