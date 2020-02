Esce di casa per dar da mangiare agli animali e si ritrova i cinghiali nel magazzino

E' accaduto a Rotonda sul Pollino. Protagonista un agricoltore del posto

E' uscito di casa per accudire i suoi animali ed ha notato il terreno tutto smosso dai cinghiali, una volta entrato nel magazzino per prendere il mangime si è ritrovato i cinghiali davanti. E' accaduto nelle campagne di Rotonda, sul Pollino, protagonista un signore agricoltore del posto che si è preso un bello spavento. Fortunatamente erano soltanto piccoli cinghiali senza la madre, spaventati sono scappati subito via.

Però immaginiamo cosa sarebbe potuto accadere se nel magazzino in mezzo alla paglia ci fosse stata anche la mamma dei piccoli. Ormai è una vera e propria emergenza cinghiali sul Pollino e non solo, con decine di casi al giorno tra incidenti stradali causati dagli ungulati e distruzione di decine di ettari di campi coltivati con sacrifici e fatica.

Ormai si è perso il conto di quanti cinghiali si vedono nei campi a distruggere le piantagioni, oppure in giro per i centri abitati o che attraversano le strade mettendo in pericolo gli automobilisti, che spesso vengono coinvolti in paurosi incidenti, con conseguenti danni alle proprie automobili. Una forte presa di posizione va presa, perchè ormai la questione cinghiali sta diventando insostenibile.

Claudio Sole