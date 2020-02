Un sequestro e una persona denunciata per abusivismo edilizio

Un manufatto in costruzione in un piazzale senza le autorizzazioni necessarie

Nell?ambito dell?attività di controllo e repressione dei reati di abusivismo edilizio, i Carabinieri Forestali della Stazione di Matera, hanno sottoposto a sequestro una costruzione in via di realizzazione nel piazzale retrostante un autosalone nel centro abitato di Matera.

Il manufatto rinvenuto era costituito da una struttura portante di travi e pilastri in ferro, priva di pareti perimetrali e ancorata su una platea in cemento armato di circa 180 mq. La stessa, come riferito dal titolare dell?azienda, doveva essere adibita a deposito per le autovetture.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che i lavori stavano procedendo in assenza del necessario titolo autorizzativo. Alla luce di quanto emerso, il titolare della Ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Matera per abusivismo edilizio.