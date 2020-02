A Lauria è allarme furti negli appartamenti

Trasmessa una mozione al Comando Compagnia di Lagonegro

La cittadina di Lauria è allarmata per i numerosi furti in appartamento che si stanno verificando nelle ultime settimane. Il Comune di Lauria ha trasmesso in data odierna la mozione sulla richiesta della TENENZA dei Carabinieri con sede in Lauria - presentata dal Gruppo Tradizione e Innovazione e votata all'unanimità dal Consiglio comunale - al Ministero della Difesa ed ai Comandi regionale e provinciale dei Carabinieri, alla Compagnia dei Carabinieri di Lagonegro ed alla Stazione dei Carabinieri di Lauria.

A causa dei furti che si stanno perpetrando sul nostro territorio, la presenza della TENENZA dei Carabinieri non è più procastinabile; soltanto con essa è possibile avere la radiomobile h 24 sul nostro territorio e gli uomini in borghese. La mozione ha proposto ed ottenuto il consenso unanime anche sulla installazione negli snodi strategici delle telecamere dotate del lettore targhe, deterrente e strumento necessario per il controllo del nostro territorio.

Dopo aver richiesto ed ottenuto l'incremento dell'organico della Stazione dei Carabinieri di Lauria, il Gruppo Tradizione ed Innovazione si è già attivato per il tramite dell'On. Luca Toccalini della Lega, membro della Commissione Difesa, affinché Lauria ottenga la presenza della Tenenza con sede sul nostro territorio.

Consigliere comunale - Capogruppo della lista Tradizione e Innovazione del Comune di Lauria - Francesco Osnato.