Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L'auto è andata a sbattere contro le barriere laterali

Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 3 Matera-Metaponto nei pressi di Metaponto, con una Peugeot 407, che per cause in fase di accertamento è andata a sbattere contro le barriere laterali.

Sul posto è intervenuta la Polstrada e personale autorizzato. Il traffico ha subito dei rallentamenti a causa del mezzo messo di traverso.