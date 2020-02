Spaventoso incidente sulla SS7, auto vola da un viadotto

Send by email

Il bilancio è di tre feriti trasportati al San Carlo di Potenza

Spaventoso incidente la notte scorsa sulla SS7 al Km 419, nei pressi di Muro Lucano, dove un'autovettura ha sfondato le barriere di protezione della carreggiata ed è precipitata per alcuni metri da un viadotto, terminando la propria corsa in mezzo alla folta vegetazione presente.

A bordo tre persone che hanno riportato serie ferite. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Pescopagano (Comando di Potenza), che sono stati impegnati tutta la notte per le operazioni di recupero dei feriti e del mezzo.

Per poter soccorrere i coinvolti hanno dovuto allestire delle manovre S.A.F. tecniche di derivazione speleo-alpinistico sia per raggiungere, che per soccorrere e riportare i tre feriti sul piano stradale, dove sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 trasferiti poi presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Sull'evento sono intervenuti anche i Carabinieri. Il traffico