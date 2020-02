Arrestato 28enne nigeriano per spaccio di stupefacenti

Era ospite presso la casa canonica a San Mauro Forte. Trovati 215 grammi di marijuana

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Mauro Forte, nell'ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne di nazionalità nigeriana, in Italia con permesso di soggiorno umanitario, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i militari hanno notato il giovane scendere dall'autobus di linea proveniente da Matera che con fare circospetto si dirigeva presso la casa canonica ove era ospite.

Atteggiamento che ha convinto i Carabinieri a procedere al controllo, a seguito del quale sono stati rinvenuti 215 grammi di marijuana, in parte occultati nella tracolla che portava al seguito ed in parte nella fodera della manica del giubbotto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sottoposta ad accertanti qualitativi presso i laboratori specializzato dell'Arma. Il giovane è stato condotto in Caserma, ove, a conclusione degli adempimenti di rito, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Matera a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.