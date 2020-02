Pisticci, incidente stradale sulla statale 106 con due auto coinvolte

Coinvolti un pick up e una Fiat Punto con due feriti di cui uno grave

Un incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 12 sulla strada statale 106 al km 437,500 nei pressi dello svincolo per Terzo Cavone in direzione Taranto, in territorio di Pisticci, tra un pick up e una Fiat Punto.

Dalle prime notizie avute sembra che siano rimaste ferite due persone, di cui una in maniera grave, che viaggiava a bordo della Fiat Punto, trasportata con l?elisoccorso a Potenza. Sono al lavoro i Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i sanitari del 118, e i Carabinieri. L'altro ferito invece è stato trasportato all'ospedale di Policoro per accertamenti.

Al momento la corsia interessata dal sinistro risulta bloccata con delle lunghe code di alcuni chilometri.

Claudio Sole