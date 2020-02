Send by email

Gli occupanti dell'utilitaria fortunatamente non hanno riportato lesioni

Ennesimo incidente stradale provocato dai cinghiali. Questa volta è accaduto ieri sera verso le ore 23.00 sulla Strada Statale 106 jonica. Un'auto ha investito ed ucciso il cinghiale di grossa taglia che vagava sulla sede stradale in località San Teodoro, in agro del Comune di Pisticci, nei pressi del km 442 carreggiata nord.

L'impatto è stato violento, con l'autista del mezzo che non ha fatto in tempo ad evitare il grosso animale. Gli occupanti dell'utilitaria fortunatamente non hanno riportato lesioni. L'auto invece ha subito seri danni. Sul posto sono giunti gli uomini della Polstrada.

Claudio Sole