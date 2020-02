Controlli straordinari sulla SS106 a Pisticci per prevenire i furti

Filtraggio del traffico e controllo di tutte le autovetture in transito provenienti dalla Puglia

Continua l'attività di controllo straordinario del territorio messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci per garantire la sicurezza dei cittadini. Per contrastare il fenomeno dei furti nelle aziende agricole, nel pomeriggio di ieri venerdì 21 febbraio, l'Arma, con la collaborazione di personale dell'Anas di Potenza, ed avvalendosi delle unità cinofile Carabinieri di Tito, ha predisposto, un posto di blocco sulla SS 106 Jonica con filtraggio del traffico veicolare e controllo di tutte le autovetture in transito provenienti dalla Puglia con direzione Reggio Calabria.

Nel corso del servizio, sono stati impiegati 8 equipaggi con 16 Carabinieri e sono state controllate 30 autovetture, identificate 50 persone, effettuate numerose perquisizioni personali e veicolari, anche nei confronti dei bus di linea, volte alla ricerca di sostanze stupefacenti ed armi, a seguito delle quali tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Matera e di Napoli, poiché trovati in possesso di piccole quantità di marijuana, hashish e cocaina.

Sono state inoltre riscontrate violazioni al codice della strada legate alla sicurezza, e nello specifico guida senza patente e senza assicurazione, con il conseguente fermo dei veicoli, ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, per un importo totale pari a circa 6000 euro.