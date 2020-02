Avviso ai lucani provenienti da zone focolaio: comunicare la loro presenza in Basilicata

Send by email

Devono comunicare la propria presenza in Basilicata alle autorità sanitarie e/o amministrative

In riferimento al contagio da infezione di Covid-19 in diversi Comuni della Lombardia e del Veneto e che attualmente risultano essere sottoposti a cordone sanitario, si rende noto che tutti i cittadini provenienti da quei Comuni o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, devono comunicare la propria presenza in Basilicata alle autorità sanitarie e/o amministrative territorialmente competenti attraverso il numero del ministero della salute 1500 oppure al sistema 118. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce una violazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo rende noto la task force regionale che ha il compito di monitorare e gestire eventuali casi di contagio da nuovo Coronavirus a livello regionale.