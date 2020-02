Nessun caso di Coronavirus a Nova Siri. Lo dice il Sindaco Stigliano

Passati i giorni previsti potrà tornare a vita normale

Nessun caso di Coronavirus a Nova Siri. Lo spiega e specifica Lucio Sigliano, primo cittadino di Nova Siri nonchè medico chirurgo: "Confermo - sottolinea Lucio Stigliano sindaco di Nova Siri raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - che nel nostro territorio è residente una cinese che vive da sola ed è in quarantena volontaria dal 15 febbraio scorso.

Sono stati fatti i necessari controlli come da protocollo ed è risultata negativa. Resterà come prevista in quarantena fino al 28 febbraio (quindici giorni da quando si manifesta il presumibile virus)". "E' in quarantena nel nostro territorio ma senza sintomi e con esiti negativi. Passati i giorni previsti potrà tornare a vita normale". Questione relativamente chiusa e chiarita. In ogni caso continueremo a tenere sotto controllo la situazione.

Oreste Roberto Lanza