Coronavirus, evitare assolutamente l'assalto nei supermarket. La merce è garantita

Il nuovo decreto prevede la possibilità di uscire di casa per recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari. E' contrario alle motivazioni del decreto affollarsi e sarà garantito l'approvvigionamento alimentare. Nonostante questo da nord a sud molti supermercati sono stati presi d'assalto per la paura di non trovare alimenti e quant'altro.

In queste ore si sono avuti numerosi casi di gente in coda fuori con i carrelli attendendo il turno per entrare. Nella maggior parte dei supermercati i commessi controllano il flusso, concedono ingressi poco per volta, impongono la distanza di sicurezza alle casse e i guanti al reparto ortofrutta. "Le persone fanno incetta anche di saponi e disinfettanti, l'alcol va a ruba ed è praticamente esaurito", dice un commesso. Nei carrelli provviste da guerra: patate, biscotti, latte, zucchero e chili di farina. Stesse scene a Napoli sempre nei market aperti tutti la notte. Anche qui scorte da calamità naturale, carrelli pieni e code. Ma lo ribadiamo ancora una volta: EVITARE DI AFFOLLARSI NEI SUPERMERCATI, LA MERCE E' GARANTITA, NESSUN BLOCCO E' PREVISTO!

Claudio Sole