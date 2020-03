Coronavirus, sanificato il reparto di rianimazione dell'ospedale di Matera

Send by email

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo legate all’emergenza Coronavirus, nella tarda serata di ieri sono state eseguite le operazioni di sanificazione del reparto di rianimazione dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Dei due pazienti non affetti da Covid-19 presenti in reparto, uno è stato trasferito in chirurgia dell’ospedale di Matera e l’altro alla rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Il reparto di rianimazione dell’ospedale di Matera è pienamente operativo. Lo rende noto la task force regionale. Nella giornata di ieri è risultato positivo un altro tampone dei 10 analizzati, da notizie trapelate dovrebbe trattarsi di un'infermiera, originaria di Montescaglioso, che lavora nella struttura del "Madonna delle Grazie". Nella serata di ieri sono stati analizzati altri 9 tamponi, risultati tutti negativi. Al momento i positivi da Covid-19 in Basilicata sono 11: tre a Matera, uno a Montescaglioso, quattro a Potenza, due a Genzano di Lucania ed uno a Trecchina. Il paziente di Irsina invece ha effettuato il tampone a Catanzaro ed domiciliato in Calabria.

Redazione