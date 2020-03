In fiamme una vasta zona a Montalbano. A lavoro i Vigili del fuoco

Un vasto incendio di macchia mediterranea in contrada Cerulli

Dal primo pomeriggio di oggi le fiamme non danno tregua in territorio di Montalbano Jonico. Le squadre dei Vigili del fuoco di Policoro e numerosi volontari, sono impegnati per l’estinzione di un vasto incendio di macchia mediterranea in contrada Cerulli.

Le fiamme alimentate anche dal vento che soffia sulla zona stanno interessando alcuni terreni privati con dei fabbricati. Sul posto anche il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) ed un Canadair che preleva acqua dal mare di Policoro.