Coronavirus, un altro tampone positivo in Basilicata. Una ragazza della provincia di Potenza

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

E' già ricoverata nel Reparto Malattie infettive dell’Ospedale San Carlo di Potenza

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato in tarda mattinata 10 tamponi. Di questi uno è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di una ragazza di Rapolla già ricoverata nel Reparto Malattie infettive dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Era rientrata qualche giorno fa dal nord Italia.

Per sostenere la campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa la Regione Basilicata ha messo a disposizione delle radio, delle tv locali e dei siti web uno spot audio e video di 10 secondi. Questo il conto corrente sul quale è possibile effettuare una donazione per l’emergenza Coronavirus: IBAN IT19Q0542404297000000000382 - Banca Popolare di Bari intestato a “Regione Basilicata”. Attraverso il conto corrente chiunque può offrire il proprio contributo, con una donazione, per sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale e consentire l’acquisto di dispositivi medici.