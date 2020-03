Nella serata di ieri invece sono stati effettuati altri 12 test con risultati tutti negativi

La task force regionale comunica che oggi 19 marzo - con aggiornamento alle ore 9 - sono stati effettuati altri 12 test per l'infezione da Covid-19 provenienti da diverse zone della regione. Di questi 10 campioni sono negativi e due ancora in fase di definizione. Tra i campioni negativi, 4 tamponi provenivano dalla zona della Val d’Agri. Con questo aggiornamento restano confermati 32 i casi positivi registrati in Basilicata per l'infezione da Covid-19.

Nella serata di ieri invece con aggiornamento alle ore 23.45 - sono stati effettuati altri 12 test, provenienti dalla zona di Villa d’Agri-Marsicovetere, in provincia di Potenza, per l'infezione da Covid-19. Fortunatamente tutti sono risultati negativi.