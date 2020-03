Don Alessandro Brignone era il Parroco di Caggiano ed è morto nell'ospedale di Polla

Aveva soltanto 46 anni Don Antonio Brignone, deceduto la notte scorsa nell'ospedale "Curto" di Polla dopo essere stato contaggiato dal virus del coronavirus. Era originario di Salerno e Parroco di Caggiano dal 2011. Aveva accusato dei problemi respiratori, ed era stato ricoverato martedì sera nel reparto di Terapia Intensiva, risultando poi positivo al tampone del covid-19. Era amato da tutti per la sua grande disponibilità e gentilezza nel porsi con gli altri. L'intera Valle di Diano piange adesso la sua scomparsa.

“Questo nemico invisibile colpisce la nostra comunità in modo violento e drammatico. Ci stringiamo nel dolore a tutta la sua famiglia, in questo giorno della festa del papà ad un padre che perde un figlio – dichiara il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina -. A tutta la famiglia vanno le nostre sentite condoglianze. Una perdita enorme per la nostra comunità, che non è solo un numero a livello nazionale. Che sia da monito, se non vogliamo continuare a piangere vittime, a quanti ancora irresponsabilmente continuano ad uscire malgrado gli ormai infiniti appelli di restare a casa“.