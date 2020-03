Send by email

Sarebbe stato travolto dal suo mezzo agricolo un uomo di 74 anni, ritrovato senza vita questa mattina a Bernalda. Era uscito di casa per fare dei lavori nel terreno vicino alla sua abitazione, ma non vedendolo rientrare è scattato l'allarme dei famigliari, che l'hanno trovato senza vita incastrato sotto al suo trattore.

L’episodio è avvenuto questa mattina in contrada Lama. Sul posto i Carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini per risalire alle reali cause del decesso.