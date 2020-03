L'uomo stava acquistando della pizza in violazione delle prescrizioni del fenomeno epidemiologico da Covid-19

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, volti tra l'altro al rispetto delle prescrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e successivi finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, due persone, ritenute responsabili del reato di "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

In particolare, nel corso dei controlli, incentrati soprattutto sugli aspetti della prevenzione ed informazione, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo una nota pizzeria ubicata in una delle principali strade di questo centro, all'interno della quale hanno identificato un uomo del posto intento ad acquistare la pizza, in violazione delle prescrizioni che impongono alla pizzeria di non vendere al banco i propri prodotti ma solo con consegne a domicilio ed al cliente di non recarsi presso tale tipo di esercizio commerciale.