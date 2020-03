Chiuso un varco d'ingresso in relazione al caso di contagio di un cittadino di Teana

Francavilla in Sinni corre ai ripari cercando di contenere il virus Covid-19. Il primo cittadino Romano Cupparo come ulteriore iniziativa, ha chiuso un varco in entrata, quello denominato "Valle Frida" sp4 del Pollino confinante con il territorio del comune di Chiaromonte. “Era necessario – sottolinea Romano Cupparo – tenuto conto degli ultimi avvenimenti che hanno visto, un centro cittadino vicino, Teana, con un contagiato, meglio controllare e coordinare le entrate e le uscite. Un varco che verrà controllato dagli organi di polizia dalla mattina presto fino alle ore 20,00”. Un buon coordinamento tra le istituzioni e la stessa comunità. “Certo - continua Romano Cupparo – per questo l’occasione è anche quella di ringraziare tutte le forze di polizia e soprattutto la mia comunità che ha ben compreso la gravita del virus e resta a casa dandoci una forte mano per debellare questa pandemia.

Le forze di polizia ben coordinate insieme con il comune fanno sono il perno fondamentale perché al momento possiamo sentirci soddisfatti del buon risultato”. Un sindaco in prima linea sin dalla prima ora del contagio “Circa venti giorni fa – continua Romano Cupparo- abbiamo pensato, forse tra i primi, alla sanificazione delle strutture scolastiche e non solo. Abbiamo pensato attraverso altoparlanti e megafoni con riproduzione della voce di girare per zone e strade del paese facendo comunicazione diretta e spiegando le ragioni importanti del restare a casa”. Ulteriori iniziative sono legate probabilmente all’evoluzione. “Al momento – conclude Romano Cupparo – restano queste piccole e sagge iniziative che hanno dato un ottimo risultato. Se ci saranno delle evoluzioni metteremo in campo altre iniziative. Resto tranquillo perché amministro una comunità di persone che capiscono e intuiscono il momento non buono e collaborano pienamente con il lavoro e l’impegno del comune”.

Oreste Roberto Lanza