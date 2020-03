Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Ad oggi restano 62 i casi di coronavirus in regione

La task force regionale comunica che dalle 18 alla mezzanotte di ieri 20 marzo sono stati effettuati 21 test per l'infezione da Covid-19. Tutti sono risultati negativi. La situazione, quindi, rimane invariata.

Non ci sono variazioni anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. I tamponi processati nella giornata di oggi saranno resi noti in un comunicato alle 18.