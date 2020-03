A Potenza e provincia l’emergenza Covid-19 non frena i controlli dei Carabinieri



Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, negli ultimi giorni ha ulteriormente intensificato il controllo del territorio nei 100 comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione. Ciò è avvenuto in concomitanza con l’attuazione delle varie misure predisposte dalle istituzioni per evitare il contagio e la diffusione del fenomeno epidemico “Coronavirus”, così che l’Arma potentina, nell’ambito delle molteplici attività d’istituto di competenza, ha ricompreso appositi servizi finalizzati anche a monitorare il rispetto delle prescrizioni impartite nello specifico dalle Autorità nazionali e locali. In tale contesto, i Carabinieri dei Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 1 persona, per “evasione” dagli arresti domiciliari, ed altre 5 responsabili di violazioni di carattere penale e amministrativo in materia di armi, circolazione stradale e uso di sostanze stupefacenti, sequestrando 2 coltelli e alcuni grammi di marijuana.

In particolare i comuni interessati sono:

Senise, un 46enne del posto, il quale, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso al di fuori dell’abitazione, mentre era nel centro abitato, senza fornire spiegazioni plausibili che giustificassero la violazione degli obblighi a cui è sottoposto; denunciato anche un 56enne del luogo, che, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sequestrato;

Brindisi Montagna, un 58enne di Lavello, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello del genere vietato, sequestrato;

San Fele, un 46enne del posto, che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico e di un martello, entrambi sequestrati;

Filiano, un 66enne del luogo sorpreso alla guida della sua autovettura privo di patente di guida poiché mai conseguita, oltre che senza assicurazione r.c.a. e revisione del mezzo. L’auto è stata sequestrata;

Balvano, un 45enne di Vietri di Potenza, che è stato sorpreso alla guida della sua autovettura privo di patente di guida, poiché precedentemente revocata. Il veicolo è stato sequestrato. Sono state anche segnalate alla Prefettura di Potenza, per uso personale di stupefacenti, 2 persone residenti a Potenza e Marsicovetere, sorprese in possesso di complessivi grammi 2 di “marijuana”, sequestrati. Per tutti, in aggiunta, è scattata l’ulteriore denuncia all’Autorità Giudiziaria, poiché tali comportamenti rappresentano una forma di inottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso e, pertanto, palese violazione dell’art. 650 del codice penale, quale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.