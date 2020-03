Il primo cittadino Vincenzo Fiorenza rassicura i cittadini sulla situazione

A Teana, piccolo centro della Valle del Serrapotamo in questi giorni tiene banco il caso dell'uomo positivo al Covid-19. Sceso dal nord Italia si era messo in quarantena sin dal suo arrivo. La nostra testata è stata la prima a pubblicare la notizia due giorni fa, cercando tuttavia di rassicurare i cittadini. Di seguito il testo integrale del primo cittadino Vincenzo Fiorenza pubblicato nella giornata di oggi sulla pagina Facebook del comune:

"Si informa la cittadinanza che nella mattinata del giorno 19/03/2020, sono stato informato telefonicamente dal Direttore Sanitario dell’ASP di Potenza di un caso di positività al Covid-19 nella nostra comunità. La notizia non ha mai trovato riscontro nei comunicati ufficiali della Task Force Regionale né dell’Ufficio Stampa della Regione Basilicata. Il soggetto interessato era arrivato dal nord nella serata del 12/03/2020 e si era messo immediatamente in quarantena volontaria. Sta bene e, in via precauzionale, è stato ricoverato in data 20/03/2020 al San Carlo di Potenza nel reparto malattie infettive.

Siamo in attesa inoltre del risultato di un altro test, effettuato in data 20/03/2020, su un altro soggetto considerato a rischio in quanto venuto a contatto con il concittadino contagiato. Anche il secondo soggetto insieme a tutta la famiglia si è messo in quarantena volontaria dal 13/03/2020. Vi invito a rimanere a casa e a rispettare diligentemente tutte le regole imposte dal Ministero della Salute. Confido in voi. Aiutiamoci, senza polemiche inutili, allarmismi e preoccupazioni. Diamoci coraggio l’uno con l’altro. Usiamo oggi più che mai i mezzi di comunicazione elettronici che abbiamo tutti per una telefonata, un messaggio, una parola di incoraggiamento. CONFIDO IN VOI CITTADINI TEANESI".

IL SINDACO Geom. Vincenzo Fiorenza