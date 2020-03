Sul luogo presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile

Un incendio è divampato nella prima mattinata di oggi in un casa disabitata del centro di Senise. Sul luogo sono accorsi subito i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che hanno domato le fiamme e impedito che si propagassero anche nell'abitazione vicina. Presenti anche gli uomini della Protezione Civile Gruppo Lucano.

La casa in cui è scoppiato l'incendio è fortunatamente disabitata mentre in quella adiacente, minacciata dalle fiamme, vive una famiglia che è stata allertata e fatta allontanare. Le cause sono ancora in via di accertamento ma l'incendio si è probabilmente propagato da un comignolo.L'abitazione si trova in una traversa della centralissima Via Amendola nei pressi del presidio del distretto sanitario dell'Asp dove si trova anche la sede del 118 di Senise.

Francesco Addolorato