Rischio fiamme vicino ad alcune abitazioni. In fumo circa mezzo ettaro di vegetazione

A Matera un incendio nel rione Serra Venerdì ha allarmato i residenti. Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera hanno tempestivamente domato le fiamme di un incendio di vaste proporzioni nei pressi del canneto situato vicino l'area boschiva tra via Lamanna e via Timmari, precisamente in prossimità di via Gioberti.

Una nube di fumo nero visibile da diversi punti della città ha destato subito preoccupazione ma i Vigili del Fuoco, sono prontamente intervenuti scongiurando l'ipotesi che le fiamme potessero coinvolgere le vicinissime abitazioni creando quindi danni ben più importanti. È andato in fumo circa mezzo ettaro di vegetazione. Sono in corso delle indagini per scoprire l'origine dell'incendio.

Silvia Silvestri