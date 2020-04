Usato uno strumento che permette di tagliare ed aspirare piccoli frammenti di tessuto

Il Direttore sanitario dell'AOR San Carlo di Potenza, dr. Rosario Sisto, ha il piacere di comunicare che dall'equipe neurochirurgica aziendale, diretta dal dr. Giovanni Vitale, è stata eseguita l'esportazione endoscopica di un macro adenoma ipofisario attraverso il naso, mediante una tecnologia innovativa. Si tratta del primo intervento neurochirurgico di questo tipo eseguito in Europa, reso possibile da uno strumento che permette di tagliare ed aspirare piccoli frammenti di tessuto con precisione microscopica durante interventi chirurgici al cervello.

Nello specifico, l'esportazione della massa è stata effettuata in una persona affetta da grave perdita visiva e l'intervento è proceduto senza complicanze. Lo strumento utilizzato con successo e che, in tal modo è stato felicemente impiegato, entrerà nella dotazione stabile già in uso aziendale per la chirurgia mininvasiva del cervello.