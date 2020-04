Send by email

Il piede e la gamba sono rimasti bloccati nell'attrezzo agricolo mentre era a lavoro

Un 52enne di Vietri di Potenza si è ferito ad una gamba mentre stava lavorando un terreno agricolo di sua proprietà, nelle immediate vicinanze della sua abitazione. E' accaduto oggi nel primo pomeriggio in contrada Pastuolo. Il piede e la gamba sono rimasti bloccati nella motozappa. Come riporta il collega Claudio Buono, i soccorsi sono stati chiamati da un vicino di casa che ha udito le urla di dolore dell'uomo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno immediatamente avvertito la centrale operativa che ha inviato sul posto l’eliambulanza e trasferito l'uomo presso l'ospedale San Carlo di Potenza.