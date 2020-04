Send by email

Altre fortunate vincite realizzate a Lauria, Matera e nell'alto potentino

Piccola ma fortunata la Basilicata. La regione, infatti, grazie al Daily Jackpot targato 888casino ha collezionato vincite complessive per 36.716 euro grazie ai cinque DJ realizzati. Il primo posto se lo aggiudica Lauria, in provincia di Potenza, con un premio di 12.650 euro seguita da Policoro, Matera, dove è stato realizzato un Daily Jackpot da oltre 9 mila euro.

Avigliano, Rionero in Vulture e Melfi gli altri tre comuni che hanno fatto festa. Lo scorso mese sono stati centrati in totale 62 Jackpot e le vincite hanno superato i 531 mila euro complessivi con una media giornaliera di oltre 17 mila euro per chi ha centrato i Daily Jackpot.