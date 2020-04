Il Sindaco: "in data odierna ho emesso ordinanza di revoca per un operatore sanitario in quarantena domiciliare"

Abbiamo appreso pochi minuti fa che la direttrice della casa di riposo "Santa Rita" di Noepoli è positiva al Covid-19. A dirlo la stessa diretta interessata, Angela Campa, che attraverso un post su Facebook ha diramato la notizia. Da alcuni giorni avevamo provato a contattarla ma non abbiamo avuto mai risposta, capiamo quindi adesso il motivo. "Momentaneamente come direttrice del centro devo fermarmi perché purtroppo il mio SECONDO TAMPONE (chiesto per scrupolo personalmente da me), è risultato positivo. Notizia appresa da poco, sconvolgente ma che non farà arrendermi. Amo il mio lavoro, amo portare gioia e allegria a miei nonni e per questo non mi arrenderò".

Nel frattempo abbiamo sentito anche il Sindaco di Noepoli sugli altri quattro tamponi eseguiti che hanno dato tutti esito negativo. Il primo cittadino Francesco Calabrese, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione ha confermato la notizia. Poi ha aggiunto che: “In data odierna ho emesso ordinanza di revoca – precisa Francesco Calabrese – per un operatore sanitario in quarantena domiciliare da oltre 15 giorni. Vista la sua negatività con la revoca è stato messo in condizione di poter ritornare nella struttura per poter adempiere alle sue mansioni sanitarie”.

Oreste Roberto Lanza