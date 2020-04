Attualmente si trova ricoverato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza

La Sindaca di Pisticci Viviana Verri attraverso Facebook ha annunciato in serata un nuovo caso di coronavirus nella sua cittadina. "Ci è pervenuta in serata dai competenti uffici ASM la notizia di un nuovo caso di contagio da COVID-19 nel nostro territorio. Attendiamo ancora la comunicazione ufficiale, tuttavia abbiamo appreso che si tratta di un nostro concittadino residente nell'abitato di Pisticci, attualmente ricoverato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza.

Gli Ufficiali sanitari ed i medici curanti hanno ricostruito i contatti da lui avuti negli ultimi giorni, rintracciando e mettendo in quarantena le persone interessate. Risulta negativo, invece, un altro tampone effettuato ieri. Salgono quindi a 9 i casi complessivi nel nostro territorio, (oltre ai 3 relativi a pazienti ricoverati a Tricarico), tutti in condizioni stabili o in via di completa guarigione. Nella giornata di domani vi daremo ulteriori informazioni".