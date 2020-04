Il personale è in servizio presso la struttura di località Mezzana

Ancora buone notizie da San Severino Lucano sul fronte del contagio da “Covid 19”, tutti negativi i tamponi effettuati al personale del 118 in servizio presso la struttura di località Mezzana. Ai dieci operatori della postazione di soccorso nei giorni scorsi è stato effettuato il tampone oggi i risultati e ancora una volta dice il sindaco Franco Fiore “abbiamo tirato un sospiro di sollievo”.

Ricordiamo che ieri era arrivato il risultato di degenti e operatori della casa di riposo “Residenza Panorama” il cui esito per tutti era negativo. “Il personale del 118, continua il sindaco, rientra a tutti gli effetti tra gli operatori sanitari, essi oltre a garantire l’emergenza sono impegnati nella tutela della salute pubblica insieme con i medici di medicina generale, per cui era doveroso e necessario far effettuare un controllo”. Fiore ribadisce la grande collaborazione da parte di tutti i cittadini nell’attuazione di quanto prescritto dalla normativa in vigore, distanziamento, dispositivi di sicurezza e tutto quanto necessario per evitare ogni eventuale forma di contagio, ma attenzione conclude “la prudenza non è mai troppa, non bisogna allentare con le precauzioni ma continuare come si sta facendo”.