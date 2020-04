Aveva 84 anni ed era ricoverato da domenica scorsa presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera

La cittadina di Tursi fa registrare il suo primo decesso per coronavirus. Si tratta di un 84enne che era ricoverato in ospedale a Matera. Lo comunica il sindaco Salvatore Cosma attraverso la sua pagina Facebook: "Questa mattina ci è giunta dalla famiglia, la notizia della morte improvvisa del nostro concittadino di 84 anni, ricoverato da domenica scorsa presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove era giunto nel reparto di malattie infettive a seguito della positività al terzo tampone del Covid-19, cui era stato sottoposto venerdì 10 aprile nel centro riabilitativo "Don Gnocchi" di Tricarico dove si trovava ricoverato dal 4 Marzo scorso.

Nonostante le sue condizioni di salute sembravano discrete, era troppo severo il quadro clinico a causa di patologie pregresse la sopraggiunta del Coronavirus. Abbiamo attivato, tuttavia, tutte le procedure del caso per permettere in sicurezza alla famiglia di provvedere all’espletamento di tutte le pratiche antecedenti la tumulazione che avverrà, dopo la benedizione del parroco, nel cimitero cittadino di Tursi nella giornata di domani, lunedì 20 Aprile. Una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno nella domenica in cui nella nostra città arriva la Vergine di Anglona. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore e preghiamo affinché l’anima del nostro concittadino possa trovare pace nell’alto dei cieli.