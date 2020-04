Era in quarantena già da diverso tempo, ed oggi ha saputo di essere risultata positiva al Covid-19

Appena poche ore fa si festeggiavano zero casi di Coronavirus in Basilicata, adesso però si registra un nuovo contagio. Si tratta di una cittadina di Viggiano, che lavora come infermiera nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Villa d'Agri. Era in quarantena già da diverso tempo, ed oggi ha saputo di essere risultata positiva al Covid-19.

Ad annunciarlo oltre al primo cittadino Amedeo Cicala, anche la stessa donna 39enne, che attraverso un post su Facebook esprime tutta la sua rabbia: "Primo tampone negativo, secondo in dubbio, terzo incompleto... quarto positivo! Evitate commenti grazie perchè sono incommentabili".

