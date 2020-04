Send by email

La notizia positiva è che tutti gli altri tamponi che sono stati effettuati lo stesso giorno risultano negativi

Ad annunciarlo il sindaco di Calvera Pasquale Bartolomeo attraverso un video messaggio sulla pagina Facebook del comune: "Cari concittadini di Calvera un breve aggiornamento per comunicarvi la notizia che mi è stata passata stamattina dalla task force regionale di Basilicata, riguardo un primo caso di positività al covid-19 nel territorio di Calvera. Nello specifico parliamo di un paziente della casa alloggio di Vallina, a cui facciamo arrivare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Per fortuna questa persona sta bene ed è in isolamento.

La notizia positiva è che tutti gli altri tamponi che sono stati effettuati lo stesso giorno insieme a quello di cui vi ho appena comunicato, risultano negativi al tampone del Covid-19. Quello che posso dire a voi cittadini di Calvera e della frazione di Vallina, è di restare tranquilli perché sono state prese tutte le precauzioni del caso. Sono state avvisate le istituzioni nello specifico l'arma dei Carabinieri insieme all'ASL, che si è già attivata con le procedure e con i protocolli di sicurezza e di prevenzione. Pertanto invito tutti a restare comunque a casa e di rispettare le norme che in questi giorni tutti stiamo mettendo in atto. Capisco le difficoltà ma vi invito a non cadere nel panico perché comunque la situazione è sotto controllo".